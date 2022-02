Inter de Milão-AC Milan: dérbi milanês anima jornada na Serie A

CÓD 134 Inter de Milão 1.78 Empate 3.71 AC Milan 3.86

Dia de dérbi milanês na Serie A, com um duelo entre Inter Milão e AC Milan que pode deixar o campeonato com uma nova cara no topo ou... tudo ainda mais bem encaminhado.Na liderança com 53 pontos, o Inter entra em campo com 4 de avanço sobre o rival, pelo que um triunfo deixará 'meia Liga' ganha por parte dos nerazzurri. Já um triunfo dos rossoneri, não mudando as posições, deixará a luta bem mais renhida.A questão aqui é que o Inter está numa fase incrível, com oito jogos seguidos sem perder. Na Serie A, refira-se, os milaneses apenas perderam um dos 22 jogos que disputaram, tendo ganho 16 e empatado cinco. Em termos de golos marcaram 53 e sofreram 17.Do lado oposto, o AC Milan nesses mesmos últimos oito jogos venceu quatro, empatou dois e perdeu outros dois, sendo que na Serie A vai em dois duelos seguidos sem triunfar. Sem Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic, Fikayo Tomori e Fodé Ballo-Touré disponíveis, o AC Milan vai em busca da sua nona vitória fora de casa em 12 partidas.Quanto ao confronto direto, o Inter leva três jogos sem perder e oito seguidos a marcar. Em quatro dos últimos cinco, refira-se, ambas as equipas marcaram e o marcador teve pelo menos 3 golos. Curiosamente o duelo da primeira cumpriu apenas uma das 'partes', já que acabou em empate a um golo.