Inter de Milão-AC Milan: dérbi milanês na Taça de Itália

• Foto: Reuters

Dia de dérbi milanês para a Taça de Itália, com Inter de Milão e AC Milan a encontrarem-se no Giuseppe Meazza numa partida da qual sairá a primeira equipa apurada para a decisão. Estará tudo para decidir neste embate, até porque o primeiro encontro acabou num nulo.



Praticamente na máxima força, o Inter entra em campo na sequência de nove jogos seguidos sem perder e três vitórias consecutivas. Em cinco dos últimos sete jogos foi a primeira equipa a marcar e em cinco dos últimos seis o marcador não teve mais do que 2 golos.



Quanto ao AC Milan, que não contará com Florenzi e Kjaer e tem mais três jogadores em dúvida, leva já 13 jogos seguidos sem perder e, mais impressionante de tudo, sete encontros sem sequer sofrer golo. Um registo que acaba por dar força a outro: os últimos oito encontros do AC Milan tiveram sempre menos do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o AC Milan não perdeu nenhum dos últimos três dérbis com o Inter - todos esta época -, com dois empates e uma vitória no registo. Em termos de golos, refira-se, que em cinco dos últimos sete duelos diretos viram-se pelo menos 3 golos e ambas as equipas marcaram.

Por Record