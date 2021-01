Inter de Milão-AC Milan: dérbi na Taça de Itália

Dia de jogo grande na Taça de Itália, com Inter e AC Milan a defrontarem-se em San Siro numa partida dos quartos-de-final da prova, na qual procurarão um regresso aos triunfos depois de resultados menos positivos nas partidas do fim de semana.



O Inter, que neste jogo atua como visitado, vem de um empate diante da Udinese - ainda que não tenha perdido nenhum dos últimos quatro duelos -, ao passo que o AC Milan sofreu uma bastante pesada e inesperada derrota diante da Atalanta, por 3-0.



Olhando de forma breve à estatística, há a destacar alguns dados, nomeadamente o facto de seis dos últimos oito jogos do Inter terem tido pelo menos 3 golos e tentos de ambas a equipas.



Em relação ao confronto direto, o Inter tem ligeira vantagem no passado recente, com quatro vitórias nos últimos seis duelos, todos da Serie A. Ainda assim, o Milan venceu o mais recente, disputado em outubro, e também o último dérbi numa eliminatória da Taça de Itália. Irá essa história repetir-se?

CÓD 178 Inter de Milão 1.93 Empate 3.47 AC Milan 3.27