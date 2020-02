Inter de Milão-AC Milan: dérbi para fechar a jornada

Noite de dérbi em Milão, com Inter e AC Milan a encontrarem-se no fecho da jornada 23 da Serie A, numa partida na qual estarão frente a frente o segundo e o oitavo colocados do campeonato transalpino, respetivamente.



Mais bem colocado, o Inter chega a esta partida vindo numa série de imbatível no plano interno que dura já desde outubro, ao passo que o AC Milan, depois de um arranque tremido, também está num bom momento, ainda sem qualquer desaire no presente ano civil (são já sete as partidas sem perder).



Com 51 pontos, o Inter Milão terá cinco baixas para este encontro, três por lesão (Roberto Gagliardini, Samir Handanovic e Borja Valero) e duas por castigo (Alessandro Bastoni e Lautaro Martínez), ao passo que o AC Milan, com menos 19 pontos, terá duas baixas (Léo Duarte e Lucas Biglia, ambos por lesão).



No que a estatísticas diz respeito, para lá das 15 partidas seguidas sem perder no campeonato, o Inter Milão leva três jogos consecutivos sem perder ante este AC Milan, sendo que enquanto 'visitado' não perde desde 2010/11.

CÓD 129 Inter de Milão 1.9 Empate 3.32 AC Milan 3.84