Inter de Milão-AS Roma: teste importante para Mourinho

CÓD 131 Inter de Milão 1.59 Empate 3.93 AS Roma 4.86

Encontro da 34.ª jornada da Serie A, com um embate entre Inter de Milão e AS Roma, numa partida que vale muito para ambas as formações. Aos milaneses por estarem a 2 pontos do AC Milan na corrida pelo título - ainda que tenham um jogo em atraso -, aos romanos por estarem a 5 pontos da zona de Champions.Vindo de dez jogos seguidos sem perder e quatro triunfos consecutivos, o Inter Milão está numa grande fase e todos os dados apontam para que o desfecho seja positivo. Veja-se o registo caseiro na Serie A, com apenas duas derrotas nos últimos 33 jogos. Em relação aos golos, o Inter foi o primeiro conjunto a marcar e aquele que ao intervalo vencia em quatro dos últimos cinco jogos, ainda que apenas dois dos últimos sete tenham tido 3 ou mais no total.Quanto à Roma, vem de 12 jogos consecutivos sem perder na Serie A, uma série que tentará ampliar para 13, desejando que esse número não seja de azar.Em relação ao confronto direto, o Inter não perdeu nenhum dos últimos dez jogos com a Roma e venceu nos últimos 3. Em quatro dos últimos cinco os milaneses foram os primeiros a marcar e no total viram-se pelo menos 3 golos.