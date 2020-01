Inter de Milão-Atalanta: teste de fogo

Empatado no topo da tabela da Serie A com a Juventus, o Inter Milão tem este sábado um duro teste à sua condição de líder do campeonato italiano, quando pelas 19h45 receber a visita da Atalanta, a quinta colocada da tabela, com menos 11 pontos.



Comandante do campeonato, o Inter vem de duas vitórias consecutivas, a última delas diante do Nápoles, fora de portas, por 3-1. Um resultado moralizador, tal como foram os recentes da Atalanta, equipa de Bergamo que trinfou por 5-0 nos últimos duelos que disputou, um deles diante do AC Milan.



De notar que o Inter na Serie A tem apenas uma derrota, diante da Juventus, tendo nos restantes encontros conseguido 14 vitórias e 3 empates. Quanto à Atalanta, tem quatro desaires no campeonato, três enquanto forasteiro e um como visitado.



De notar que a Atalanta chega a este jogo na máxima força, ao passo que o Inter tem como baixas o lesionado Danilo D'Ambrosio e os suspensos Milan Skriniar e Nicolò Barella.

