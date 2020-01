Inter de Milão-Cagliari: por um lugar nos 'quartos' da Taça

Poucos dias depois de ter tropeçado na Serie A e ter perdido a liderança em consequência desse mesmo resultado, o Inter Milão procura esta terça-feira o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Itália, numa eliminatória na qual terá pela frente o Cagliari, uma das formações sensação do campeonato até ao momento.



Sexto colocado, com 29 pontos, o Cagliari vive ainda assim a pior fase da temporada, já que vai em cinco partidas seguidas sem vencer, numa longa série negativa que dura há mais de um mês. Será nesse contexto que aparece este duelo com os milaneses, os segundos da Serie A, com mais 17 pontos.



No que à Taça de Itália diz respeito, de notar que o Inter entrou diretamente nesta ronda, ao passo que o Cagliari já afastou Chievo e Sampdoria, vencendo ambos os duelos por 2-1. Haverá terceira vitória por 2-1 ou a sequência irá terminar?



De notar que estas duas formações já se enfrentaram por uma vez na presente temporada, tendo o Inter Milão vencido precisamente por 2-1. De resto, há a referir que nos últimos seis duelos o Inter venceu cinco, tendo em todos eles marcado pelo menos dois golos.