Inter de Milão-Getafe: espanhóis procuram nova surpresa

Grande sensação da Liga espanhola mas também desta Liga Europa, prova na qual já deixou pelo caminho o Ajax, o Getafe tenta esta quinta-feira voltar a surpreender, quando pelas 20 horas de quinta-feira defrontar o Inter Milão, num duelo que ainda está dúvida por causa do coronavírus.



Terceiro colocado na Serie A, com 54 pontos, o Inter Milão entra em campo vindo de uma derrota diante da Juventus, num resultado que praticamente ditou o adeus à Serie A.



Quanto ao Getafe, chega a este encontro no quarto posto da Liga espanhola, a 1 ponto do Sevilha, vindo de uma série com altos e baixos, com apenas duas vitórias nos últimos cinco encontros.



No que a jogadores diz respeito, Victor Moses e Stefano Sensi são baixas no inter, ao passo que David Timor é a única ausência a destacar no Getafe.

