Inter de Milão-Juventus: Cristiano Ronaldo com visita perigosa

Vindos de vitórias arrancadas a ferros a meio da semana para a Taça de Itália, Inter de Milão e Juventus encontram-se este domingo num encontro da 18.ª jornada da Serie A no qual estarão em confronto o segundo e o quarto colocados, respetivamente. Candidatos ao título, estes dois conjuntos entram em campo com necessidade de somar pontos, de preferência os 3, sob pena de verem o AC Milan escapar ainda mais no topo da tabela - o Inter está a 3 pontos, a Juventus a 7.



Sem vitórias nos últimos dois jogos de Serie A, a turma de Milão procura retomar o rumo ganhador, esperando que o facto de atuar em casa, pese embora sem adeptos, sirva para travar a má fase - venceu ali nos últimos cinco duelos.



Quanto à Juventus, vinda de três vitórias seguidas no presente ano civil, espera manter o estado de graça, contando (claro está!) com a inspiração de Cristiano Ronaldo. Para mais, a Vecchia Signora tem um bom balanço a atuar em San Siro, já que venceu três dos últimos seis duelos ali disputados.



Por outro lado, falando em estatísticas, note-se que estas duas equipas ultimamente têm denotado alguma fragilidade defensiva, já que sofreram golos nos últimos cinco jogos. Um registo que permite também que se tenham visto pelo menos 3 golos na última meia dúzia das partidas de ambas as formações.



Quanto ao confronto direto, para lá do tal registo em San Siro, note-se que a Juventus marcou sempre nos últimos seis jogos diante do Inter, não perdeu em nenhum dos últimos oito e foi a primeira formação a marcar em cinco dos últimos seis. Como será desta vez?

CÓD 136 Inter de Milão 2.39 Empate 3.46 Juventus 2.8