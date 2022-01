Inter de Milão-Juventus: Supertaça em discussão

CÓD 219 Inter de Milão 1.81 Empate 3.75 Juventus 4.15

Dia de título em Itália, com Inter Milão e Juventus a encontrarem-se na decisão da Supertaça, num embate que colocará frente a frente o campeão e o vencedor da Taça de Itália, respetivamente. Será também um jogo entre duas equipas a viver momentos bem positivos, que esperarão fazer valer neste duelo de título.A jogar em casa, o Inter entra em campo vindo de quatro vitórias consecutivas, com 12 golos marcados e somente um sofrido. Nos últimos dez jogos os milaneses apenas perderam por uma vez - diante do Real Madrid -, sendo que em nove deles foi mesmo a primeira equipa a marcar.Quanto à Juventus, vem de oito encontros seguidos sem perder (seis vitórias e dois empates), sendo que em seis deles foi mesmo a primeira equipa a marcar. Note-se por outro lado que apenas um desses jogos teve mais do que 3 golos - precisamente o mais recente, numa vitória por 4-3 num jogo épico diante da Roma.Em relação ao confronto direto, a Juventus leva quatro jogos seguidos sem perder diante do Inter, numa série na qual venceu dois jogos e empatou outros dois.