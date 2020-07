Inter de Milão-Nápoles: jogar as últimas cartadas

Ainda com as respetivas situações na tabela da Serie A em aberto, Inter de Milão e Nápoles encontram-se esta terça-feira em partida da 37.ª jornada da prova, num duelo que colocará frente a frente o segundo e o sétimo colocados, respetivamente.



Em melhor posição, os milaneses entram em campo com 76 pontos e sem margem de manobra, de forma a não perderem o segundo posto, ao passo que os napolitanos chegam a este encontro com 1 ponto de atraso para o sexto AC Milan, a última equipa com apuramento para a Liga Europa.



Sem perder há seis partidas, os milaneses estão num bom momento de forma, havendo a particularidade de, ao invés do normal, a existência de golos em abundância ser algo bem normal. É que em nove dos últimos encontros do Milan registaram-se pelo menos três tentos, sendo que essa estatística também se verifica em parte nos napolitanos, no caso em cinco dos últimos sete encontros.



Por fim, olhando ao confronto direto, de notar que aí a história não aponta para muitos golos: seis dos últimos oito duelos tiveram menos de dois golos, sendo que nos últimos quatro, três deles nesta temporada, o Nápoles marcou sempre. Olhando a esses mesmos três duelos desta temporada, houve uma vitória para cada lado e um empate. Como será o tira-teimas?

CÓD 102 Inter de Milão 2.05 Empate 3.65 Nápoles 3.43