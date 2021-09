Inter de Milão-Real Madrid: último triunfo italiano foi em... 2014

Inter de Milão e Real Madrid defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que poderão contar com várias baixas.

Para esta partida, o Inter de Milão não deverá contar com a dupla italiana Bastoni e Sensi, com o brasileiro Brazão e com o dinamarquês Christian Eriksen, os três primeiros por lesão e o último não foi inscrito na lista definitiva da equipa devido ao problema no coração que o retirou do último Europeu de futebol.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Inter de Milão registou quatro vitórias (Parma, Dínamo Kiev, Génova e Verona) e um empate (Sampdoria), ao passo que o Real Madrid somou três triunfos (Alavés, Betis e Celta de Vigo) e dois empates (AC Milan e Levante).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Real Madrid, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Inter de Milão a conseguir apenas um triunfo para a Internacional Champions Cup... em 2014.