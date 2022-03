Inter de Milão-Salernitana: último visita reduto do 3.º na Serie A

CÓD 158 Inter de Milão 1.15 Empate 6.88 Salernitana 13.81

Arranca a jornada na Serie A, com um embate entre duas equipas que ocupam zonas da tabela bem distintas. O Inter Milão, que neste jogo atua em casa, entra em campo na terceira posição, com 55 pontos em 26 jogos, ao passo que a Salernitana é última, com 15 pontos em 25 partidas.Apesar de estarem em momentos distintos, ambas as equipas levam fases negativas nos jogos recentes: o Inter não venceu nenhum dos últimos cinco jogos e não marcou em nenhum dos últimos quatro (isto contando todas as provas).Quanto à Salernitana, leva seis partidas sem ganhar e 19 a sofrer pelo menos um golo. Em termos de golos, refira-se, houve mais do que 3 em seis dos últimos oito jogos, sendo que nos últimos cinco ambas as equipas faturaram.Na primeira volta, no terceiro jogo da história entre estas equipas, o Inter venceu por 5-0 fora de portas. Como será agora em Milão?