Inter-Fiorentina: equipas procuram chegar à meia-final da Taça de Itália

Inter e Fiorentina defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Itália, num encontro que se irá realizar no Giuseppe Meazza, em Milão.



Nos útlimos cinco jogos disputados, o Inter registou duas vitórias (Nápoles e Cagliari) e três empates (Atalanta, Lecce e Cagliari), ao passo que a Fiorentina somou três triunfos (Spal, Atalanta e Nápoles) e dois empates (Bolonha e Genova).



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para dois triunfos do Inter, contra nenhum da Fiorentina, tendo-se registado ainda três empates.

CÓD 192 Inter de Milão 1.51 Empate 3.97 Fiorentina 5.82