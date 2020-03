Inter Luanda-CRD Libolo: jogo grande na capital

Sábado de jogo grande na capital, com o Inter Luanda a receber a visita do Recreativo do Libolo, num duelo da 25.ª jornada que colocará frente a frente dois históricos do futebol angolano que estão bem longe dos períodos de glória.



Os da capital são apenas oitavos, com 28 pontos, e não vencem há cinco encontros, ao passos que os forasteiros, sétimos com 32 pontos, venceram somente um encontro dos últimos oito duelos.



No que a confronto direto diz respeito, as coisas têm estado equilibradas, com duas vitórias para cada lado nos últimos seis encontros. No mais recente, em outubro, o Libolo ganhou em casa por 1-0. Como será desta?

CÓD 171 Inter Luanda 2.1 Empate 2.73 CRD Libolo 2.76