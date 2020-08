Inter Miami-Atlanta United: continuar a vencer

Vindos de vitórias nos jogos do fim de semana, Inter Miami e Atlanta United procuram na madrugada de quinta-feira dar seguimento a esse bom resultado, num duelo da sétima jornada da Conferência Este da Major League Soccer no qual enfrentarão o 13.º e o 4.º, respetivamente.



Em melhor situação na tabela, fruto das três vitórias em seis jogos, os de Atlanta procuram não perder o comboio da frente, tendo pela frente uma equipa que, apesar da vitória recente, vai em seis jogos seguidos a sofrer golos e com apenas uma vitória nessa última meia dúzia.



Por outro lado, de notar que quatro dos últimos cinco duelos dos de Miami tiveram pelo menos três golos, ao contrário dos duelos dos de Atlanta, que tiveram abaixo desse registo. Qual das séries irá prevalecer?