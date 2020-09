Inter Miami CF-Atlanta United: reencontro uma semana depois

Segundo jogo da história entre Inter Miami e Atlanta United e segundo encontro no espaço de apenas uma semana. Depois do empate a zeros na semana passada, estes dois conjuntos voltam a defrontar-se agora em Fort Lauderdale e uma vez mais no mesmo cenário: a precisar de ganhar.



Com 11 pontos em nove partidas, os de Atlanta estão à porta das posições de playoff mas já vão em três jogos seguidos sem ganhar e sendo a primeira equipa a sofrer em seis dos últimos oito. Do lado oposto, os de Miami também não ganharam nenhum dos últimos três - sem marcar qualquer golo - e estão afundados no último posto da tabela, com apenas 5 pontos.



Relativamente a estatísticas, há alguns dados a ter em conta: quatro dos últimos cinco duelos do Inter Miami tiveram menos do que 3 golos e mais do 5 cartões; ao passo que nos últimos oito duelos registaram-se sempre menos do que 11 cantos. Quanto aos jogos de Atlanta, seis dos últimos sete tiveram menos do que 3 golos, sendo que em seis dos últimos oito o United foi mesmo a primeira equipa a sofrer. Por outro lado, registaram-se mais do que 5 cartões em cinco dos últimos seis jogos.