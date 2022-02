Inter Milão-Liverpool: reds com vantagem no confronto direto recente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Inter Milão e Liverpool defrontam-se, esta quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Inter Milão registou três vitórias (Empoli, Veneza e AS Roma), um empate (Nápoles) e uma derrota (AC Milan), enquanto que o Liverpool somou cinco triunfos consecutivos (Arsenal, Crystal Palace, Cardiff, Leicester e Burnley).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Liverpool, equipa que venceu os dois duelos até ao momento disputados entre as duas formações.