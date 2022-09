Inter Milão-Roma: romanos sem Mourinho

CÓD 179 Inter de Milão 2,05 Empate 3,4 AS Roma 3,4

Num jogo em que José Mourinho não se sentará no banco devido a castigo, a Roma visita o reduto do Inter de Milão, num duelo da 8.ª jornada da Serie A que colocará frente a frente duas equipas separadas por apenas 1 ponto. Em melhor posição está a Roma, com 13 pontos, na sexta posição, ao passo que o Inter surge logo atrás, com 12 no 7.º.Frente a frente estarão também duas equipas que na ronda anterior do campeonato, disputada antes da paragem para as seleções, perderam: o Inter em Udine por 3-1; a Roma em casa perante a Atalanta por 1-0.No que ao confronto dirto diz respeito, o Inter leva quatro vitórias seguidas, seis jogos consecutivos a marcar e onze partidas sem perder diante desta Roma. Na época passada, por exemplo, a turma milanesa venceu os três encontros que foram disputados, marcando um total de 8 golos e sofrendo apenas 1. Irá a tendência inverter-se?