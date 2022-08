Inter Milão-Spezia: à procura de manter registo perfeito

CÓD 134 Inter de Milão 1.17 Empate 7 Spezia 12.5

Depois de terem vencido na primeira jornada, Inter de Milão e Spezia encontram-se este sábado no Giuseppe Meazza, numa partida da 2.ª ronda da Serie A na qual, de forma natural, os grandes favoritos são os da casa.Vindos de um triunfo sobre o Lecce por 2-1, os milaneses terão pela frente uma equipa que no arranque venceu por 1-0 diante do Empoli e que, ao contrário do Inter, na pré-temporada acabou com registo positivo - duas vitórias, um empate e uma derrota; contra as duas derrotas, dois empates e uma vitória do Inter.Estas duas equipas vão encontrar-se pela quinta vez na história, num confronto direto no qual a superioridade é do Inter Milão, com três vitórias e um empate. Na época passada o Inter venceu ambos os duelos com dois golos de diferença: 2-0 em casa e 3-1 fora.