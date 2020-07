Inter Milão-Torino: milaneses de olho no segundo posto

Quarto colocado na tabela, o Inter Milão recebe esta segunda-feira a visita do Torino, numa partida na qual partirá em busca de um triunfo que permita manter bem viva a luta pelo segundo posto da tabela da Serie A. Pela frente estará um conjunto de Turim ainda com o fantasma da descida a pairar, já que à entrada para esta ronda era apenas 7 os pontos de avanço para o Génova, a primeira equipa dentro da zona de despromoção.



Apesar de estarem a viver temporadas distintas, a verdade é que Inter e Torino chegam a este jogo vindos de resultados inversos: o Inter vai em dois jogos seguidos sem vencer, ao passo que o Torino ganhou um balão de oxigénio com a vitória em casa perante o Brescia. Ainda assim, nesse duelo os de Turim confirmaram uma tendência negativa, já que ampliaram para quatro a sequência a sofrer golos.



Quanto ao Inter Milão, e falando também em golos, vai sem meia dúzia de encontros no qual o marcador registou pelo menos três tentos, sendo que nesse sentido vai mesmo numa sequência de sete encontros sempre a marcar. Na prática, marcaram sempre na retoma, num total de 17 golos marcados.



Quanto ao confronto direto, de notar que na primeira volta, em novembro, o Inter ganhou em Turim por 3-0. Como será desta vez?

CÓD 150 Inter de Milão 1.41 Empate 4.49 Torino 6.43