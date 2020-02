Inter-Nápoles: duas formações com armas suficientes para proporcionar um bom espetáculo

O Inter recebe, esta quarta-feira, o Nápoles, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, num encontro que coloca frente a frente duas formações com armas suficientes para proporcionar um jogo bastante equilibrado, tal como o histórico de confrontos indica.



Nos últimos cinco jogos disputados entre ambas as equipas, o Inter conseguiu arrecadar dois triunfos, enquanto que o Nápoles triunfou apenas em uma ocasião, tendo-se registado ainda dois empates. Desses cinco encontros, as duas igualdades obtidas não registaram qualquer golo, ao passo que os duelos mais recentes indicam precisamente o contrário - o Nápoles venceu o Inter por 4-1, a 19 de maio de 2019 e o Inter bateu o Nápoles por 1-3, a 6 de janeiro de 2020.



Relativamente aos últimos cinco jogos realizados, o Inter registou três triunfos (Fiorentina, Udinese e AC Milan) e dois empates (Lecce e Cagliari), ao passo que o Nápoles somou três vitórias (Lazio, Juventus e Sampdoria) e duas derrotas (Fiorentina e Lecce).



De notar ainda que, à entrada para esta eliminatória, o Nápoles deixou para trás equipas como o Perugia e a Lazio, sendo que o Inter eliminou o Cagliari e a Fiorentina.

CÓD 103 Inter de Milão 1.94 Empate 3.42 Nápoles 3.58