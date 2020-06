Inter Zapresic-HNK Gorica: em momentos distintos

Segue a todo o vapor a retoma do campeonato croata, com Inter Zapresic e HNK Gorica a defrontarem-se esta quinta-feira naquela que é a segunda jornada pós-Covid-19, num duelo da 28.ª ronda na qual estarão frente a frente o penúltimo e o sexto colocados, respetivamente.



Em pior situação na tabela, o conjunto da casa chega a este jogo com somente 17 pontos e vindo de uma fase complicada, com sete jogos seguidos sem ganhar, seis deles com derrotas. Do lado oposto, o Gorica tem mais 19 pontos, está relativamente tranquilo na tabela e na última mão cheia de jogos conseguiu uma vitória, dois empates e duas derrotas.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Gorica tem também motivos para sorrir, já que não perdeu nenhum dos últimos sete jogos - venceu três deles -, marcou nos últimos nove e foi mesmo a primeira formação a marcar em quatro dos últimos cinco. Por outro lado, no que à estatística conjunta diz respeito, de notar que quatro dos últimos cinco jogos tiveram menos de três golos, ainda que curiosamente em sete dos últimos nove tenha havido golos de ambas as formações.



A finalizar, de referir apenas que este será o quinto duelo da temporada entre estes dois conjuntos, havendo por agora duas vitórias para o Gorica (uma para o campeonato e outra para a Taça) e dois empates.

CÓD 164 Inter Zapresic 3.1 Empate 2.98 HNK Gorica 1.85