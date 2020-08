Internacional-Atl. Mineiro: cimeira de líderes

Equipas que ocupam os primeiros lugares da tabela do Brasileirão, ambas com 9 pontos, Internacional e Atlético Mineiro encontram-se este sábado no Beira-Rio, numa partida da 5.ª jornada da prova canarinha da qual poderá sair um novo líder isolado.



Os de Porto Alegre, vindos de uma vitória sobre o Atlético Goianiense por 3-0, chegam a este jogo relativamente mais moralizados, especialmente porque em sentido inverso os mineiros caíram na visita ao Rio de Janeiro diante do Botafogo, por 2-1.



No que a confronto direto diz respeito, de notar que o Inter venceu ambos os duelos da época passada (2-1 e 3-1), algo que confirmou a tendência recente que aponta para que haja normalmente mais de três golos e tentos de ambas as equipas. Foi assim em seis dos últimos oito duelos.



Quanto às estatísticas individuais, aponta apenas que o Inter foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete duelos, ao passo que o Atlético foi também a primeira formação a faturar, mas em oito dos últimos dez. Como será desta vez?

