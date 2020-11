Internacional-Boca Juniors: em busca da vitória no 'mata-mata' da Libertadores

Jogo entre equipas históricas na fase a eliminar da Libertadores, com os brasileiros do Internacional a receberem a visita do Boca Juniors, num embate que colocará frente a frente o segundo do Grupo E e o primeiro do Grupo H.



Os argentinos, uma das três equipas que fecharam a fase de grupos sem derrotas, chegam a este jogos na sequência de uma fase nada positiva, com dois desaires consecutivos, no plano interno, algo que se verifica também no caso dos brasileiros, que ainda assim conseguem estar (bem) pior. São já cinco jogos seguidos sem ganhar, com três derrotas e dois empates. Resultados negativos que atiraram o colorado já para o quarto posto.



Note-se que este será o terceiro jogo da história entre estas duas equipas, mas o primeiro nos últimos 12 anos. Os outros dois refira-se, foram para a Sul-Americana de 2008, na altura com duas vitórias do Inter, por 2-0 e 2-1. Irá a história repetir-se?

CÓD 261 Internacional 2.51 Empate 2.89 Boca Juniors 2.55