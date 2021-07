Internacional-Club Olimpia: tudo em aberto na eliminatória

Internacional e Club Olimpia defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira, pelas 01h30 (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Libertadores, num encontro em que as duas equipas chegam com esperanças de qualificarem-se para a próxima fase, depois do empate (0-0) na primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Internacional registou uma vitória (Juventude), três empates (Corinthians, Grémio e Club Olimpia) e uma derrota (São Paulo), enquanto que o Club Olimpia somou três triunfos (Sp. Luqueno, Táchira e River Plate), um empate (Internacional) e um desaire (River Plate).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem uma vitória, um empate e uma derrota nos três duelos até ao momento disputados entre si.