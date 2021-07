Internacional-Cuiabá: voltar a vencer

Encontro da 14.ª jornada do Brasileirão, com um embate entre duas equipas que inesperadamente estão bastante próximas na tabela classificativa: o Internacional, que é 14.º, e o Cuiabá, que surge logo abaixo, em 15.º



Com mais 2 pontos do que o adversário desta ronda, o Inter tem três vitórias, cinco empates e cinco derrotas, sendo que nos sete duelos de campeonato mais recentes apenas por uma vez venceu, tendo sofrido três derrotas e três empates nesse mesmo período.



Quanto ao recém promovido Cuiabá, tem duas vitórias, seis empates e quatro derrotas, sendo que esses dois triunfos foram conseguidos de forma consecutiva, há cerca de duas semanas. Ainda assim, note-se que no duelo mais recente o Cuiabá perdeu por 2-1 diante do Corinthians. A turma visitante, refira-se, leva sete jogos seguidos a sofrer - em cinco foi a primeira a encaixar -, sendo que em seis deles também conseguiu marcar.



Por fim, notar que estas duas equipas não se enfrentam desde 2014, na altura numa eliminatória da Copa do Brasil, a duas mãos, na qual houve um empate (1-1) e uma vitória do Inter por 4-1.

CÓD 164 Internacional 1.61 Empate 3.15 Cuiabá 4.9