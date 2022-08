Internacional-FBC Melgar: tudo para decidir em Porto Alegre

CÓD 219 Internacional 1.36 Empate 3.95 FBC Melgar 7.15

Depois do nulo registado em solo peruano, Internacional e FBC Melgar encontram-se na noite desta quinta-feira em Porto Alegre, para uma 2.ª mão dos quartos-de-final da Sul-Americana na qual, em teoria, serão os brasileiros a partir em vantagem - muito por conta do factor casa.Primeiro colocado no Grupo E na fase de grupos, o Internacional chegou a esta fase depois de ter deixado pelo Colo Colo, isto numa campanha na qual apenas tem uma derrota, precisamente diante dos chilenos. Quanto ao Melgar, também acabou 1.º na fase de grupos, e deixou pelo caminho o Deportivo Cali na ronda anterior.Analisando os jogos mais recentes, contando todas as provas, o FBC Melgar leva três jogos sem perder e sem sofrer golos. Um registo defensivo positivo que acaba por justificar um outro, que mostra apenas um dos últimos cinco jogos com 3 ou mais golos. Pelo lado inverso, no caso do Internacional a estatística é contrária: apenas um dos últimos cinco não teve esses mesmos 3 golos - curiosamente o empate da semana passada. Como será desta vez?