Internacional-Flamengo: duelo de topo no Brasileirão

Duelo de topo no Brasileirão, com o Internacional a receber a visita do Flamengo, numa partida da 18.ª jornada do campeonato canarinho no qual estarão frente a frente duas equipas que estão igualadas no primeiro posto, com 34 pontos e a registar uma fase recente bastante positiva.



Comanda a turma gaúcha, graças ao melhor registo de golos (+15 contra +11), ainda que ao contrário do seu adversário chegue a este duelo vindo de uma derrota a meio da semana para a Libertadores (1-2 diante da Universidad Católica). Ainda assim, no plano interno o cenário é distinto, com seis jogos seguidos sem perder - e com quatro triunfos consecutivos nas partidas mais recentes.



Quanto ao Flamengo, depois de um arranque algo complicado no pós Jorge Jesus, parece ter finalmente entrado nos eixos, vindo já numa sequência de dez jogos seguidos sem perder, incluíndo uma vitória na Libertadores, a meio da semana, ante o Junior. No total, dessa dezena de partidas, o Fla ganhou 8 duelos e empatou 2.



No que ao confronto direto diz respeito, o Flamengo não perdeu nenhum dos últimos três jogos ante o Internacional, uma equipa há qual já vai em oito jogos seguidos a marcar. Na época passada, por exemplo, foram jogados quatro duelos (dois para o campeonato e dois para a Libertadores), com o Flamento a vencer dois, perder um e empatar outro.



Do ponto de visto estatístico, note-se alguns dados, nomeadamente o facto de o Inter ter sido a primeira equipa a marcar nos seus últimos cinco duelos, sendo que em quatro deles chegou ao descanso na frente. Quanto ao Flamengo, marcou e sofreu nos últimos cinco encontros. Por outro lado, em apenas um dos últimos 8 não se registaram pelo menos 3 golos.

CÓD 328 Internacional 2.48 Empate 3.01 Flamengo 2.66