Internacional-Fluminense: equipas em má fase

Jogo de históricos na jornada 22 do Brasileirão, com o Internacional a receber no Beira-Rio a visita do Fluminense, num embate que colocará frente a frente o segundo e oitavo colocados, respetivamente.



Mais bem posicionado, com 36 pontos e apenas a 2 do líder At. Mineiro, o Internacional chega a este numa fase menos positiva, sem qualquer vitória nos últimos quatro encontros, incluíndo uma eliminação na Copa do Brasil aos pés do América Mineiro. Para mais, o colorado leva já nove jogos seguidos a sofrer, o que denota alguma fragilidade defensiva.



Quanto ao Fluminense, também não vem numa melhor fase, já que perdeu os últimos dois encontros, mas a verdade é que um olhar mais global mostra uma equipa que até aí vinha fazendo um excelente registo, com oito jogos seguidos sem perder. O problema foram mesmo esses dois últimos encontros, nos quais onde para lá de ter perdido nem sequer conseguiu marcar, algo que havia feito nos anteriores oito duelos.



Relativamente ao confronto direto, aí convém começar a falar precisamente em golos, já que o Internacional marcou sempre ao Flu nos últimos 16 encontros. Ainda assim, isso nem sempre representou um resultado negativo, como se viu já este ano, em agosto, quando os cariocas receberam e bateram os gaúchos por 2-1. Irá haver vingança?

CÓD 312 Internacional 1.8 Empate 3.19 Fluminense 4.13