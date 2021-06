Internacional-Palmeiras: equipa de Abel visita reduto complicado

Equipa comandada por Abel Ferreira, o Palmeiras procura cimentar a sua posição no topo da tabela da Série A do Brasileirão, num embate no qual terá pela frente um Internacional que nestas sete primeiras rondas do campeonato tem pautado a sua carreira por altos e baixos.



Com 13 pontos, o Palmeiras tem quatro vitórias, um empate e duas derrotas, ao passo que o Inter, com 9, tem duas vitórias, três empates e duas derrotas. Apesar do seu registo menos bom, o Inter tem 3 jogos seguidos sem perder, ainda que leve quatro... a sofrer.



Falando em golos, em cinco dos últimos sete jogos do Inter ambas as equipas marcaram, sendo que em quatro dos últimos cinco o marcador teve sempre menos do que 3. Quanto ao Palmeiras, leva três jogos a sofrer; em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram e o marcador teve acima de 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o Internacional leva quatro jogos seguidos a marcar e sem perder diante do Palmeiras, sendo que no duelo mais recente venceu por 2-0. Curiosamente, apesar do registo de golos dos gaúchos, nenhum dos últimos oito jogos teve mais do que 3 golos.

CÓD 120 Internacional 2.29 Empate 2.96 Palmeiras 2.77