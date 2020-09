Ipswich Town-Fulham: estreia de reforços à vista nos visitantes

Ainda mal refeito de uma entrada em falso na Premier League - com derrota por 3-0 na receção ao Arsenal -, o Fulham visita esta quarta-feira o reduto do Ipswich Town, numa partida da Taça da Liga na qual terá pela frente uma formação da League One que no seu arranque de temporada levou a melhor perante o Wigan, por 2-0.



Já com dois jogos oficiais nas pernas, incluindo um triunfo sobre o Bristol para esta mesma Taça da Liga, por 3-0, o Ipswich entrará em campo com a desvantagem de ser de uma divisão inferior, mas também pelo facto de os londrinos deverem apostar neste duelo nas estreias de quatro dos seus reforços: Alphonse Areola, Kenny Tete, Mario Lemina e Ola Aina.



Se tal suceder, será um apostar forte por parte de Scott Parker, tanto para dar rodagem aos seus jogadores, mas também para confirmar a vantagem no confronto direto recente, com quatro vitórias nos últimos quatro duelos.

CÓD 190 Ipswich Town 3.63 Empate 3.47 Fulham 1.91