Irão-Estados Unidos: duelo de tensão máxima

CÓD 135 Irão 3,9 Empate 3,35 E.U.A. 1,9

Duelo decisivo entre Irão e Estados Unidos, numa partida na qual ambas as equipas estão obrigadas a ganhar para garantir o apuramento para os oitavos-de-final do Mundial'2022. Os asiáticos até podem empatar, mas nesse caso terão de esperar que o País de Gales não ganhe à Inglaterra.Mas mais do que um jogo de futebol, este duelo será um duelo político, entre duas seleções de dois países que partilham uma rivalidade histórica e que, refira-se, levou a três ou quatro episódios de tensão ainda antes da bola rolar.Mas voltando ao futebol, que é para isso que ambas as equipas lá estão, o Irão de Carlos Queiroz entra em campo vindo da vitória diante do País de Gales por 2-0, num jogo no qual conseguiu apagar a goleada sofrida ante a Inglaterra. Com Mehdi Taremi como referência, o Irão não terá Alireza Beyranvand e Alireza Jahanbakhsh, havendo ainda dúvidas quanto a Ahmad Noorollahi.Em relação aos Estados Unidos, empataram os dois encontros que disputaram e, por isso, têm de vencer para se apurar. A formação norte-americana, na máxima força, procura um regresso aos triunfos depois de cinco encontros sem ganhar: quatro empates e uma derrota.Em termos históricos, estas duas equipas vão defrontar-se pela segunda vez. Na primeira , no Mundial de 1998, ganharam os iranianos por 2-1.