Irlanda-Bélgica: duelo de preparação em Dublin

• Foto: Getty Images

O Aviva Stadium, em Dublin, recebe este sábado um duelo entre Irlanda e Bélgica, que servirá de preparação para o futuro de ambas as equipas. Os irlandeses, terceiros no Grupo A, o mesmo de Portugal, falharão a fase final do Mundial'2022, ao contrário dos belgas, que estarão na fase final depois de uma qualificação de bom nível.



Com Jan Vertonghen como opção principal, os belgas chegam a este jogo vindos de dois encontros sem perder na qualificação para o Mundial, isto depois de terem perdido as duas partidas na Liga das Nações. Olhando a estatísticas, há alguns dados a ter em conta: houve pelo menos 3 golos em seis dos últimos oito jogos da Bélgica; em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram; em cinco dos últimos seis os belgas foram os primeiros a marcar; e, por fim, nos últimos quatro a equipa belga sofreu sempre pelo menos um golo.



Quanto à Irlanda, vem de seis partidas seguidas sem perder e quatro sem sofrer golo. Uma delas foi diante de Portugal, num nulo em Dublin que acabou por comprometer as contas lusas na corrida à fase final.



Por fim, de referir que a Bélgica venceu o único jogo disputado entre estas equipas: 3-0 no Euro'2016.

Por Record