Irlanda do Norte-Eslováquia: últimos resultados escritos a papel químico

Irlanda do Norte e Eslováquia defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a final do playoff de acesso ao Euro2020 (que irá disputar-se em 2021, devido ao surto do novo coronavírus), num encontro que colocará frente a frente duas seleções com resultados algo semelhantes nas últimas partidas realizadas.

Nos mais recentes cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estão atualmente inseridas, de notar que a Irlanda do Norte registou dois empates (Israel e Eslováquia) e três derrotas (República Checa, Escócia e Israel), sendo que o seu próximo adversário, a Eslováquia, somou os mesmos resultados: dois empates diante de Roménia e Bósnia & Herzegovina e três derrotas frente a Noruega - por duas vezes - e Áustria.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da seleção eslovaca, uma vez que venceu dois dos três duelos disputados até ao momento entre os dois países.