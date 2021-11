Irlanda do Norte-Itália: campeões europeus pressionados

CÓD 139 Irlanda do Norte 10.5 Empate 5.2 Itália 1.22

Encontro de decisões no Grupo C do Mundial'2022, com a campeã europeia Itália a entrar em campo com a necessidade de vencer para conseguir o apuramento para a fase... e mesmo assim pode não chegar. Com os mesmos 15 pontos que a Suíça, a turma italiana tem sempre de fazer igual ou melhor do que os helvéticos, tanto no resultado como nos golos - aqui ainda tem margem para marcar menos um golo do que os suíços, já que possui uma vantagem de dois golos na diferença.Pela frente dos transalpinos estará uma Irlanda do Norte sem nada a perder e que nesta fase de grupos venceu dois e empatou outros dois dos sete duelos que disputou. No mais recente, os irlandeses bateram a Lituânia, num jogo no qual se confirmou a tendência de haver menos do que 3 golos nos duelos dos norte-irlandeses: foi assim em quatro dos últimos cinco duelos.Quanto à estatística italiana, registe-se que em sete dos últimos nove jogos houve golos de ambas as equipas, sendo que os transalpinos sofreram sempre nos últimos três. No mais recente, diante da Suíça, empataram a um golo com Jorginho a falhar um penálti na fase final da partida.Olhando, por fim, ao confronto direto, a Itália não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos com os norte-irlandeses e não sofreu qualquer golo. A questão é que manter essa tendência pode não chegar, pois caso a Suíça vença, por exemplo, por 3-0, os italianos terão de ganhar por 2-0, o que obrigará a ganhar e... estar de ouvido e olhos postos no duelo suíço diante da Bulgária.