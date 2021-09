Irlanda do Norte-Suíça: helvéticos ainda sem derrotas

Ainda sem derrotas nesta qualificação para o Mundial'2022, e vinda de um empate diante da campeã europeia Itália, a Suíça visita esta quarta-feira Belfast, numa partida diante da Irlanda do Norte na qual vencer será essencial para continuar na rota do apuramento direto ou, pelo menos, via playoff.



Com três jogos disputados neste Grupo C, os suíços têm 7 pontos e estão a 4 da Itália, pelo que com dois jogos em atraso estão em condições de apanhar e superar os transalpinos. Quanto à Irlanda do Norte, tem também os mesmos três jogos disputados, tendo somado os três resultados possíveis, pelo que a sobrevivência neste grupo depende também de um bom resultado nesta partida.



Este será o terceiro jogo da história entre estas duas equipas, havendo por agora uma vitória helvética e um empate. Ambos os jogos foram disputados em 2017, no apuramento para o Mundial'2018. Ricardo Rodríguez foi o autor do único golo até agora disputado neste confronto direto.

CÓD 139 Irlanda do Norte 4.8 Empate 3.15 Suíça 1.64