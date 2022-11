Irlanda-Noruega: duelo de equipas que vão falhar o Mundial'2022

CÓD 207 Irlanda 2,6 Empate 3,15 Noruega 2,35

Sem Erling Haaland, devido a lesão, tal como o guarda-redes Jacob Karlstrøm e o médio Kristian Thorstvedt, a Noruega visita esta quinta-feira o Aviva Stadium em Dublin, numa partida de preparação entre duas seleções que irão ver o Mundial'2022 a partir do sofá. Ambas as equipas falharam a qualificação e nem conseguiram ir ao playoff, pelo que este duelo será uma boa chance para ambos darem início a um processo de reconstrução.Mais recentemente, os irlandeses foram terceiros no seu grupo da Liga B da Liga das Nações, com duas vitórias, um empate e três derrotas, ao passo que os nórdicos acabaram em segundo no grupo na mesma Liga B, com três vitórias, um empate e duas derrotas.No registo recente, ambas as equipas sofreram golos nos últimos três jogos, sendo que os noruegueses conseguem o registo de terem sido os primeiros a marcar em seis dos último oito jogos disputados. Já os irlandeses foram os primeiros a marcar e a equipa que chegou ao intervalo na frente em quatro dos últimos cinco jogos.Quanto ao confronto direto, a Noruega nunca perdeu diante da Irlanda, ainda que tenha apenas vencido uma vez, no duelo mais recente, por 2-1, em 2010.