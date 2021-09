Irlanda-Sérvia: sérvios tentam manter-se no topo do grupo A

Irlanda e Sérvia defrontam-se, esta terça-feira, pelas 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a sexta jornada do grupo A da fase de qualificação europeia para o Mundial'2022, num encontro que colocará frente a frente duas seleções separadas por nove pontos.

À entrada para esta ronda, a Irlanda posiciona-se no quarto posto do grupo de Portugal (2.º), fruto de um empate e três derrotas, enquanto que a Sérvia é primeira classificada, com 10 pontos (os mesmos que a equipa das quinas), após somar três vitórias e um empate até ao momento na fase de qualificação.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que a Irlanda registou uma vitória (Andorra), três empates (Qatar, Hungria e Azerbaijão) e uma derrota (Portugal), ao passo que a Sérvia somou três triunfos (Azerbaijão, Qatar e Luxemburgo), um empate (Jamaica) e um desaire (Japão).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Sérvia, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países, com a Irlanda a não conseguir levar a melhor em nenhum dos dois restantes embates realizados.