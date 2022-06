Islândia-Albânia: primeira vitória na mira

CÓD 143 Islândia 2.38 Empate 3.06 Albânia 2.92

Num grupo de apenas três equipas, por conta da saída de cena da Rússia, Islândia e Albânia encontram-se esta segunda-feira no Laugardalsvöllur, num duelo que será o primeiro dos albaneses neste Grupo B2.Para os islandeses será o segundo, depois do empate a dois golos perante Israel, numa partida na qual os nórdicos ampliaram para sete o número de jogos sem ganhar. Falando em sequências, os islandeses levam seis jogos consecutivos a sofrer pelo menos um golo, sendo que em cinco deles ambas as equipas marcaram e os nórdicos foram os primeiros a encaixar.Quanto à Albânia, não joga desde março, quando perdeu diante da Espanha por 2-1 e empatou a zeros com a Geórgia. Analisando os últimos sete jogos, o mesmo período no qual os islandeses não ganham, a Albânia ganhou três jogos, empatou um e perdeu três.Quanto ao confronto direto, estas duas equipas defrontaram-se pela última vez na qualificação para o Europeu de 2020, na altura com uma vitória para cada lado: 4-2 para a Albânia, 1-0 para a Islândia, ambas por parte da equipa visitada.