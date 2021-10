Islândia-Arménia: voltar a vencer é o objetivo

Laugardalsvöllur recebe esta quinta-feira um encontro entre Islândia e Arménia, do Grupo J de apuramento para o Mundial'2022, no qual os visitantes, que têm 11 pontos, terão uma chance de ouro para ficarem mais perto do apuramento, pelo menos via playoff.



É que à mesma hora a Roménia, terceira com 10 pontos, joga diante da Alemanha, pelo que em teoria os germânicos vencerão e darão uma chance para os romenos escaparem na frente, para uma margem de 4 pontos.



Apesar de ter três vitórias, dois empates e uma derrota, a Arménia vem numa fase recente bastante negativa, já que não venceu nenhum dos últimos cinco jogos que disputou, três deles de qualificação (empatou dois e foi goleada pela Alemanha) e dois de preparação (uma derrota e um empate).



Quanto aos nórdicos, também leva uma série negativa, no caso de quatro encontros seguidos sem ganhar e sempre a sofrer golos. No mais recente perdeu por 4-0 com a Alemanha, depois de dias antes ter caído diante da Roménia. Note-se que cinco dos últimos sete jogos dos islandeses tiveram mais do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, a Arménia venceu em março por 2-0, havendo por agora um equilíbrio total de forças, com uma vitória para cada lado e um empate. Como será à quarta?

CÓD 107 Islândia 2.05 Empate 3 Arménia 3.2