Islândia-Dinamarca: duelo nórdico na Liga das Nações

Vinda de uma moralizadora vitória diante da Roménia, que permitiu carimbar o acesso à final do playoff de acesso à fase final do Euro'2020, a Islândia recebe este domingo a visita da Dinamarca, num duelo nórdico no qual as duas equipas procurarão a sua primeira vitória neste Grupo 2 da Divisão A da Liga das Nações.



Com duas derrotas até ao momento, com seis golos sofridos e apenas um golo marcado, a Islândia é a última colocada e está praticamente obrigada a triunfar, ao passo que a Dinamarca tem um ponto no seu registo, fruto do empate ante a Inglaterra.



No que a estatísticas diz respeito, a Islândia vai em três jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco dos últimos seis foi a primeira formação a marcar. Do lado oposto, a Dinamarca também tem essa estatística do seu lado, mas no caso em cinco dos últimos sete encontros.



Em relação ao confronto direto, a Dinamarca vai em cinco vitórias seguidas diante desta Islândia, o mais recente em 2016, num encontro de preparação que acabou em vitória por 2-1. Aliás, na conta há precisamente um total de cinco encontros, todos eles favoráveis aos dinamarqueses. Tendência para manter?

CÓD 104 Islândia 4.68 Empate 3.63 Dinamarca 1.67