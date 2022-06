Islândia-Israel: duelo que promete golos

CÓD 140 Islândia 2.57 Empate 3.11 Israel 2.64

Em jogo do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações, Islândia e Israel encontram-se esta segunda-feira, num duelo entre duas equipas que ocupam as duas primeiras posições da tabela e que, em dois jogos, ainda não perderam. Melhor estão os israelitas, com uma vitória e um empate, ao passo que os islandeses empataram as duas partidas que disputaram.Ambas as equipas chegam a este jogo vindas de três duelos seguidos sem perder, contando uma partida de preparação disputada nesse período de jogos. Olhando a outros registos, em seis dos últimos oito jogos da Islândia houve golos de ambas as equipas, sendo que em cinco dos últimos seis foram os nórdicos os primeiros a sofrer.Quanto a Israel, leva dez jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo - desses duelos, apenas um não teve um total de pelo menos 3 no final. Por outro lado, ambas as equipas marcaram em sete dos últimos oito jogos dos israelitas, o que acaba por dar ainda mais força à possível tendência de vários golos.Em termos de confronto direto, em dois jogos disputados foram marcados 9 golos, com uma vitória israelita (por 3-2) e um empate para o registo (2-2) - este último jogo já nesta Liga das Nações, há uma semana.