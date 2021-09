Islândia-Roménia: vencer é (quase) obrigatório

Encontro de cariz decisivo entre Islândia e Roménia no Grupo J de qualificação para o Mundial'2022, entre duas equipas que em três encontros têm somente 3 pontos e que, de olho no apuramento, terão quase obrigatoriamente de vencer para não deixar escapar o sonho da qualificação. Ambas as equipas chegam a este jogo depois de um verão sem Euro'2020, mas com duelos de preparação, nos quais o balanço não foi propriamente positivo.



Os nórdicos, em três jogos disputados em maio e junho, venceram um, empataram outro e perderam o terceiro, ao passo que os romenos foram batidos nos dois jogos que disputaram - diante da Inglaterra e Geórgia. A formação romena, refira-se, leva mesmo quatro derrotas seguidas e seis duelos consecutivos a sofrer golos - em cinco deles foi a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao confronto direto, note-se que estas duas equipas defrontaram-se há um ano, com vitória islandesa por 2-1, num encontro referente ao playoff de qualificação para a fase final do Euro'2020.

CÓD 148 Islândia 2.55 Empate 2.9 Roménia 2.5