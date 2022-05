Itália-Argentina: Finalíssima em disputa

CÓD 103 Itália 2.93 Empate 3.14 Argentina 2.55

Quatro anos depois do último encontro entre si, Itália e Argentina voltam a encontrar-se esta quarta-feira, num duelo inédito entre os campeões europeus e sul-americano. Será a chamada Finalíssima, que procurará coroar o campeão dos campeões.Olhando ao histórico recente, o favoritismo está totalmente do lado dos argentinos, uma seleção que leva 31 jogos seguidos sem perder. Já a Itália ainda apanha os cacos do inesperado adeus ao Mundial'2022, com a saída no playoff aos pés da Macedónia.Quanto ao confronto direto, aí também a Itália não tem grandes razões para sorrir: perdeu os últimos três jogos e sofreu golos em todos os cinco duelos que aconteceram até ao momento. A sua única vitória perante a Argentina foi já em 1982, num triunfo por 2-1 no Mundial desse ano.