Itália-Áustria: o segundo jogo dos oitavos de final do Euro'2020

Itália e Áustria defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para os oitavos de final do Euro'2020, naquele que será o segundo jogo da eliminatória - o País de Gales-Dinamarca são os primeiros a entrar em campo -, num encontro que será disputado em Wembley, Londres.

Na fase de grupos, a Itália foi uma das três seleções que venceu todos os jogos disputados (juntamente com a Bélgica e Holanda) e uma das duas que não sofreram qualquer golo (a Inglaterra também conseguiu este feito), terminando o Grupo A com sete golos marcados. Já a Áustria foi segunda colocada do Grupo C, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota) e quatro golos marcados e três sofridos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Itália registou cinco vitórias consecutivas (São Marino, República Checa, Turquia, Suíça e País de Gales), ao passo que a Áustria somou dois triunfos (Macedónia do Norte e Ucrânia), um empate (Eslováquia) e duas derrotas (Inglaterra e Holanda).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Itália, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com a Áustria a não conseguir melhor do que dois empates.