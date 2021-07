Itália-Espanha: duelo de candidatos pela final do Euro'2020

Duelo de titãs pelo acesso à final do Euro'2020, com a Itália a defrontar a Espanha em Wembley, numa partida na qual se enfrentarão duas das equipas que chegam em melhor forma a esta fase decisiva do Europeu.



Vencedora do Grupo A, a Itália chega a estas 'meias' com cinco vitórias nos cinco jogos que disputou, um deles no prolongamento, numa caminhada na qual marcou 11 golos e sofreu somente 2. Para este jogo, Roberto Mancini sabe que não contará com Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola, ainda tendo em dúvida Alessandro Florenzi.



Quanto aos italianos, avançaram em segundo no seu grupo, tendo chegado a esta ronda depois de um arranque tremido. Ao todo, os espanhóis têm três vitórias (uma nos penáltis, diante da Suíça) e dois empates. No total, a Roja totaliza 12 golos marcados e 5 sofridos. Nesta partida, refira-se, Luis Enrique apresenta-se praticamente na máxima força, tendo apenas como dúvida Pablo Sarabia.



Nota final para o confronto direto, que nos mostra nove encontros entre estas duas equipas nos últimos dez anos. No registo estão duas vitórias italianas, três espanholas e quatro empates. Nesta sequência, refira-se, três duelos foram em fases finais de Europeus, tendo-se registado os três resultados possíveis: empate (1-1) e vitória espanhola (4-0) - ambos no Euro'2012 - e triunfo italiano (2-0), no Euro'2016. Como será desta?



Equipas prováveis



Itália: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne



Espanha: Unai Simón; Azpilicueta, García, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Moreno, Morata, Olmo

