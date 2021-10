Itália-Espanha: por um lugar na final da Liga das Nações

San Siro, em Milão, recebe esta quarta-feira a primeira meia-final da Liga das Nações, com a Itália a defrontar a Espanha, num duelo de titãs entre as equipas que foram mais fortes no Grupo 1 e 4, respetivamente.



Na corrida para suceder a Portugal, a Itália chega a este duelo numa impressionante série de 37 (!) jogos seguidos sem perder, numa sequência na qual conseguiu conquistar o Euro'2020. A Itália, refira-se, foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos, sendo que apenas um dos últimos cinco teve mais do que 3 golos.



Falando em golos, a Espanha foi também a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco duelos e vem de dois triunfos consecutivos, que serviram para esquecer a derrota com a Suécia há um mês, mas também a queda no Europeu, precisamente diante desta mesma Itália - nos penáltis.



Olhando ao confronto direto, já tendo em conta esse triunfo nos penáltis em julho, note-se que apenas um dos últimos sete duelos teve mais do que 3 golos. A Itália, por seu turno, sofre perante os espanhóis há três partidas.

