Itália-Hungria: visitantes procuram nova surpresa

CÓD 145 Itália 1.39 Empate 4.55 Hungria 8.3

Depois de ter surpreendido tudo e todos ao ganhar à Inglaterra, a Hungria procura voltar a fazer estragos perante um gigante. Pela frente, esta terça-feira, estará a campeã europeia Itália, num encontro do Grupo A3 da Liga das Nações no qual os transalpinos partirão em busca do primeiro triunfo, isto depois de terem empatado a um golo diante da Alemanha.A atuar novamente em casa, a Itália está na máxima força mas é provável que Roberto Mancini opera algumas alterações, nomeadamente com as entradas de Leonardo Spinazzola e Gianluca Mancini. Os italianos, conhecidos pela sua histórica capacidade defensiva, levam quatro jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo - nesse período sofreram 7 golos e marcaram 4.Quanto à Hungria, com o tal triunfo diante dos ingleses na memória, também não conta com quaisquer jogadores lesionados ou em dúvida, pelo que é provável que a aposta seja no mesmo onze que no sábado surpreendeu os ingleses. Nesse jogo os húngaros ampliaram dois registos que têm sido habituais nos seus jogos: foram a primeira equipa a marcar, tal como em cinco dos últimos seis jogos e ainda o marcador final foi inferior a 3 golos, tal como em cinco dos últimos sete.Quanto ao confronto direto, este será o primeiro jogo entre estas duas equipas desde... 1938. Na altura, há mais de 80 anos, venceram os italianos por 4-2.