Itália-Inglaterra: quem vencerá o Euro'2020?

Itália e Inglaterra defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a final do Euro'2020, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que chegam à grande decisão sem qualquer derrota somada durante o percurso nesta competição.

Até ao momento, neste Euro'2020, a Squadra Azurra somou quatro vitórias (Turquia, Suíça, País de Gales e Bélgica) e dois empates (Áustria e Espanha), embora tenha vencido estes dois encontros - os austríacos no prolongamento e os espanhóis nos penáltis. Já a seleção inglesa também somou o mesmo registo, quatro triunfos (Croácia, República Checa, Alemanha e Ucrânia) e dois empates (Escócia e Dinamarca), embora também tenha levado a melhor no confronto com os dinamarqueses, no prolongamento.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas seleções, uma vez que ambas registaram uma vitória, três empates e uma derrota.